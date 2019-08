Schwierige Stadtplanung : Schwamm drunter!

Niemand wird gerne aufgegeben. Aber dem walisischen Dorf Fairbourne passiert genau das. Die Gemeinde liegt in der Bucht von Barmouth, mitten im Snowdonia-Nationalpark – kleine Häuser mit dem Meer vor der Tür und den Bergen im Rücken. Noch. Denn macht die Regierung wahr, was sie angekündigt hat, wird das Bild in etwas mehr als zwanzig Jahren ein anderes sein. Weil es auf Dauer viel zu teuer ist, die etwa 700 Bewohner vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen, wird man die Häuser dem Meer preisgeben, ohne eine Entschädigung an die Einwohner. Fairbournes Tage sind gezählt.

Die Waliser aus Fairbourne könnten damit die ersten „Klimaflüchtlinge“ der Britischen Inseln werden. An den deutschen Küsten droht ein solches Schicksal bisher nicht. Trotzdem konfrontiert der Fall Städte und private Bauherren mit der Frage, wie sich die eigene Lebenswelt an den Klimawandel anpassen lässt. Nach Berechnungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung werden in den kommenden zwanzig Jahren deutlich mehr Deutsche von heftigem Hochwasser betroffen sein, 700.000 statt bisher 100.000. Zudem stellt der Deutsche Wetterdienst eine Zunahme von Starkregenereignissen fest.

Seit 2001 zählten die Meteorologen 43 Fälle, die normalerweise die Kategorie „Jahrhundertereignis“ erfüllen, statistisch also nur einmal alle hundert Jahre passieren. Der Klimawandel dürfte das noch verstärken. Je wärmer die Luft, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Vereinfacht bedeutet das: Anstelle gemäßigter Temperaturen und gemäßigter Niederschläge, wechseln sich in Zukunft immer häufiger extreme Temperaturen und extreme Regengüsse ab.

„Frankfurt hat schon ein wenig neidisch hergeschaut“

Wer vom Reißbrett planen kann, hat es leichter, dem etwas entgegenzusetzen. Der Landschaftsarchitekt Dieter Grau hatte also ein wenig Glück. Er steht am Hafen Offenbach, auf dem Gelände des ehemaligen Industriehafens, von dem aus Kohle und Öl verschifft wurden. Grau, der als geschäftsführender Partner beim Büro Ramboll arbeitet, durfte dem Gelände mit seinen Kollegen ein neues Gesicht geben. Es ist fast fertig, nur ein Areal fehle noch, sagt er und zeigt auf die äußerste Spitze der kleinen Mainhalbinsel, wo der Blick auf die Skyline der Nachbarstadt Frankfurt am besten ist. Drei Hochhäuser sollen dort noch entstehen und ein öffentlicher Park – wenn der Pegel des Mains steigt, ist es kein Problem, wenn der übers Ufer tretende Fluss die Grünfläche überflutet. Grau nennt das „multicodiert“, eine Fläche, die je nach Wetter und äußeren Bedingungen eine andere Funktion hat.

„Frankfurt hat schon ein wenig neidisch hergeschaut“, sagt der Planer. „Als wir angefangen haben, das Areal zu planen, hätte man nicht gedacht, dass hier so etwas möglich ist.“ Was der Architekt meint, ist ein Konzept, das die sogenannte blau-grüne Infrastruktur in ihren Mittelpunkt stellt. Wasser und Pflanzen dienen der optischen Aufwertung eines Quartiers, zudem helfen sie, eine Stadt und ihre Bewohner vor extremen Wetterereignissen zu schützen.