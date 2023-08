Klimaschutz für Immobilien : Es braucht einen CO₂-Preis von 200 Euro

Heizung an: Wie Häuser klimafreundlich erwärmt werden, wird noch in Deutschland diskutiert. Bild: Adobe Stock

Die Diskussionen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) haben gezeigt: Eine Blaupause für den Klimaschutz im Gebäudebereich gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die Optionen vor Ort, die für eine erfolgreiche Wärmewende verknüpft werden müssen. Der kommunalen Wärme- und Infrastrukturplanung kommt hier zu Recht eine besondere Bedeutung zu. Allerdings werden Planung und insbesondere Umsetzung nicht über Nacht gelingen, im Gegenteil. Umso wichtiger ist deshalb, dass die Marktsignale für die Wärmewende richtig gestellt sind. Daran bestehen aber erhebliche Zweifel.

Ja, die Gaspreise sind im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Dass dies die neue Normalität ist, ist aber keinesfalls ausgemacht. Vielmehr scheint es plausibel, dass die Gaspreise für die Endverbraucher sinken und auch in der mittleren Frist niedrig bleiben. Schließlich wird in wenigen Jahren neues Angebot stark in den Markt drücken und die Nachfrage nach Gas tendenziell weiter abnehmen. Hinter 12 Cent je Kilowattstunde als neuem Normalpreis oder 14 Cent je Kilowattstunde in der Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Gesetzentwurf müsste ein Fragezeichen stehen. Nach Jahrzehnten niedriger Gaspreise und den politischen Anstrengungen zur Deckelung fossiler Preise dürfte dies auch den Erwartungen vieler Verbraucher entsprechen.