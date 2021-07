Klimanotstand : Klamme Städte machen Geld für Sanierung locker

Aktualisiert am

Bei der Einhaltung der Klimaziele soll die öffentliche Hand Musterschüler sein. Einige Städte gehen die Sanierung von Schulen, Kitas und Schwimmhallen erfolgreich an. Erneuerbare Energien spielen da eine Nebenrolle.

Klassenzimmer in einer Berliner Schule im Renovierungslook: Die Tafel ist notdürftig mit Folie abgedeckt, Kabel hängen von der Decke (Archivbild). Bild: dpa

In Leipzig zeigt sich schon eine Wegstrecke zu klimafreundlichen Immobilien. Die kommunalen Gebäude, um die sich das allgemeine Gebäudemanagement der Stadt kümmert, kamen im Jahr 1992 auf Treibhausgasemissionen von rund 250.000 Tonnen. Mit anderen Energieträgern, neuen Energiesparmaßnahmen, einem höheren Ökostromanteil und auch Sanierungsprogrammen sind die Emissionen auf etwa 30.000 Tonnen im Jahr 2019 gesunken. Das weist auf die Möglichkeiten und Sparpotentiale hin, aber auch auf die Ausdauer für den Pfad zum klimaneutralen Land im Jahr 2050 oder nun sogar schon fünf Jahre vorher.

Wenn das auch alles lange dauert, macht die Politik schon jetzt Vorgaben. Geht es nach Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), sollen Solardächer Pflicht für Neubauten oder umfassende Sanierungen werden. Auch sollen Häuser mehr Energie als bisher geplant sparen. Um die Vorschläge der Ministerin wird in Berlin noch gerungen. Das nimmt auch mehr Städte und andere Einrichtungen des Staates in die Pflicht, den eigenen Gebäudebestand unter die Lupe zu nehmen und in die Hände von Handwerkern zu legen.