Kleinmachnow in Brandenburg : Berlins teure Nachbarin

Sommerfeld-Siedlung an der Karl-Marx-Allee: heute so begehrt wie vor gut neunzig Jahren Bild: Andreas Müller

Nirgendwo in Brandenburg kosten Grundstücke so viel wie in Kleinmachnow. Dabei hatte der Bauunternehmer Adolf Sommerfeld dort einst große Pläne für Kleinverdiener.