Kindgerechte Wohnung : Wie man Kleinkindern das passende Wohnumfeld schafft

Spätestens wenn Kleinkinder die ersten Schritte machen, wollen sie, angetrieben von Neugier und Entdeckerfreude, die Umwelt auf eigene Faust erkunden – und das ist in den ersten Lebensmonaten und -jahren vor allem ihr Zuhause. Dieser frühe Raum formt und prägt besonders. „Im besten Fall fördert er die Entwicklung, regt das Kind an und ermöglicht ihm, sein Umfeld mitzugestalten und sich als selbstwirksam zu erleben“, sagt Julka Grajcarova, die als Dozentin beim Montessori Landesverband Bayern arbeitet und dort angehende Montessori-Pädagogen für Kinder von null bis sechs Jahren ausbildet. „Oder er behindert, wenn ein Kind wenig eigenständig handeln kann.“

Anne-Christin Sievers Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Das pädagogische Konzept der Italienerin Maria Montessori (1870 bis 1952) orientiert sich am Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ und will die Autonomie des Kindes von klein auf fördern, ob in der Kita oder der eigenen Wohnung. Die Frage, wie Eltern ihre Zimmer einrichten und gestalten, spielt dabei eine entscheidende Rolle: „Bei Montessori bieten wir eine vorbereitete Umgebung an, die sich auch zu Hause gut umsetzen lässt“, erklärt Grajcarova. „Gegenstände, die das Kind für sein alltägliches Handeln benötigt, befinden sich auf seiner Augenhöhe, sind frei zugänglich und so gestaltet, dass sie gut in eine kleine Hand passen.“ Die Räume sollten hell, ordentlich, klar strukturiert und ästhetisch ansprechend sein, damit Kinder sich wohlfühlen und ohne Ablenkung auf ihr Tun konzentrieren können.