H abt Ihr es schön, das ist ja ein Paradies!“ Besucher, die zum ersten Mal nach Mitterskirchen zu Niki und Günter Hermans kommen, reagieren in der Regel so begeistert wie verblüfft: der alte Hof, auf dem sich Pfauen, Chinesische Muntjaks, zwei ungarische Zackelschafböcke tummeln, die so eigenwillig aussehen, wie sie heißen, dazu Enten und zahme Dohlen, ist allein wegen der tierischen Bewohner schon besonders. Herzstück ist jedoch die große Werkstatt der beiden Keramiker, die als Autodidakten in mehr als einem halben Jahrhundert weit in der Kunst des Töpferns gekommen sind. Angefangen hat alles auf 18 Quadratmetern in einem Schwabinger Keller, der bald zu klein wurde – für die Töpferkurse, mit denen die beiden anfangs ihr Geld verdienten, aber auch für den wachsenden Bestand an Keramik. Es habe eine Weile gedauert, bis sie auch vom Verkauf ihrer Arbeiten leben konnten, erzählt Günter Hermans. „Ohne Ausbildung dauert es, bis man den Dreh raus hat“, sagt der heute Achtzigjährige.