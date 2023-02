Der amerikanische Maklerverbund Keller Williams drängt mit seinen Dienstleistungen zur Immobilienvermittlung in deutsche Städte. Das Unternehmen ist mit 200.000 Maklern nach eigenen Angaben das größte Immobiliennetzwerk der Welt, aber hierzulande noch nicht aktiv. Das soll sich rasch ändern, wie die F.A.Z. vorab erfahren hat.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Am Donnerstag will Keller Williams die Eröffnung von ersten Standorten in den größten Städten Deutschlands ankündigen, in denen sich deutsche Makler zusammenschließen und dann auf die Dienstleistungen des Netzwerks zurückgreifen können.

Der Gang nach Deutschland erfolgt damit zu einer Zeit, in der die Immobilienwirtschaft vor allem durch den Zinsanstieg unter Druck steht und die Zahl der Neubauten zurückgeht. William E. Soteroff, Präsident des internationalen Verbundes Keller Williams Worldwide, sieht Deutschland als stärkste Volkswirtschaft und politisch als ein Taktgeber in der Eurozone: „Es bietet ausreichende und attraktive Opportunitäten trotz der aktuell gedämpften Stimmung.“

Mit Maklern im Gespräch

Die Leitung in Deutschland hat schon mit der Arbeit begonnen. Swen Nicolaus und Christian Hoffmann, beide geschäftsführende Gesellschafter der deutschen Keller-Williams-Gesellschaft, suchen nach Standorten und sind darüber mit Maklern hierzulande in Gesprächen. „Im ersten Jahr wollen wir in den sieben größten Städten vertreten sein und in den nächsten fünf Jahren dann flächendeckend Standorte aufbauen“, sagt Nicolaus im Gespräch mit der F.A.Z.

In Deutschland finden sich schon größere Immobiliennetzwerke für Makler mitsamt Franchise-Angeboten, die auch international tätig sind. Engel & Völkers aus Hamburg zählt 16.000 Ansprechpartner an mehr als tausend Standorten auf fünf Kontinenten. Von Poll Immobilien mit Hauptsitz in Frankfurt gibt ein Netzwerk von 1500 Maklern an.

Flexibel und variabel

Die Leiter der deutschen Niederlassung von Keller Williams sehen Unterschiede in ihrem Geschäftsmodell zu einer klassischen Franchise-Partnerschaft. Swen Nicolaus beschreibt Keller Williams als Dienstleister im Hintergrund, der die Verwaltung abnimmt, Technik und Plattformen anbietet sowie Schulungen im Angebot hat. Auch den eigenen Namen könnten die Makler behalten. „Bei Mitbewerbern steht die eigene Marke in dem Vordergrund und sie verlangen unter anderem dafür eine relativ hohe Gebühr“, sagt der Regional Operating Principal. „Das ist bei uns nicht so: Alles ist flexibel und variabel auch mit den Preisen.“

Christian Hoffmann spricht davon, dass sie den Maklern eine Infrastruktur anbieten, die diese nach ihrem Bedarf nutzen können. „In fünf bis acht Jahren wollen wir einen bedeutsamen Marktanteil in Deutschland haben, der auf einem Niveau von Engel & Völkers liegt oder auch darüber“, sagt der Chief Operating Officer.

Im Jahr 1983 haben die beiden Unternehmensgründer Gary Keller und Joe Williams mit einem Büro in Austin im amerikanischen Bundesstaat Texas begonnen. Heute kommt Keller Williams auf mehr als 1100 Standorte in mehr als 50 Ländern und auf 200.000 Makler. Darunter sind bisher 16 europäische Länder. In die Türkei kam Keller Williams im Jahr 2013, nach Portugal ein Jahr später und nach Frankreich im Jahr 2016. Dort sind jeweils rund 3000 Makler aktiv.

Nicolaus und Hoffmann haben sich in den Niederlassungen in den drei Ländern umgesehen und loben die Offenheit ihnen gegenüber sowie die Zusammenarbeit untereinander. Eine solche Kultur der Gemeinschaft wollen sie hierzulande verankern. Der einzelne Makler solle nach Möglichkeit nicht nur auf sein Geschäft und einzelne Immobilien schauen, sondern mit anderen Maklern zusammenarbeiten können. Sie beschreiben das Beispiel, dass ein Kunde eines Berliner Maklers eine Wohnung für seine Tochter in München sucht und im Netzwerk dann zu einem Makler in München weitervermittelt wird.

Trotz der Schwierigkeiten im Immobiliengeschäft sieht Swen Nicolaus nicht alle Parameter in Deutschland als schlecht an. Er spricht von einer positiven demografischen Entwicklung, von wenig Neubau und einer niedrigen Eigentumsquote: „In einem schwierigen Marktumfeld sehen wir gerade jetzt eine super Möglichkeit, Maklern in Deutschland mit unserem System zu helfen.“

Ähnlich beschreibt das Hoffmann: „Die goldenen Zeiten der vergangenen zehn Jahre sind vorbei, aber trotzdem lässt sich weiter Geld verdienen.“ Es werde weiter gekauft und verkauft. Dazu will Keller Williams mit seinen Dienstleistungen hierzulande beitragen und auch davon profitieren.