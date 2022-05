Machen Sie mit! : „Neue Häuser“ 2022 – Kandidaten gesucht

Es ist wieder soweit, die beliebte Serie „Neue Häuser“ der F.A.S. und der FAZ.NET-Redaktion geht in die nächste Runde. Wir suchen auch in diesem Jahr neue Wohnhäuser privater Bauherren, die durch architektonische Qualität und ein stimmiges Konzept überzeugen.

Sie haben neu gebaut oder ein altes Haus saniert? In der Stadt oder auf dem Land? Allein, zu zweit oder in der Baugemeinschaft - und dazu vielleicht noch mit einem Baustoff experimentiert und/oder besonders klimafreundlich gebaut? Dann bewerben Sie sich für die nächste Runde unserer Reihe „Neue Häuser“ in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) und auf FAZ.NET. Die Redaktion sucht auch in diesem Jahr wieder Wohnhäuser, die Architekten im Auftrag privater Bauherren geplant haben und die durch ein stimmiges Konzept überzeugen. Außergewöhnliche, maßgeschneiderte Objekte interessieren uns ebenso wie solche, deren Grundrisse bereits Lösungen für zukünftige Wohnwünsche und Bedürfnisse bereithalten.

Berücksichtigt werden ausschließlich Wohnhäuser in Deutschland, die Architekten im Auftrag privater Bauherren geplant haben und die nicht älter als zwei Jahre sind.

Einsendeschluss ist der 7. Juli 2022.

Wir benötigen folgende Unterlagen:

1. Kurzbeschreibung des Projekts

2. Lageplan, Grundriss und Schnitt jeweils als PDF-Format

3. Ein Foto der Außenansicht (oder Visualisierung)

4. Ein Foto der Innenansicht (oder Visualisierung)

5. Ein Foto des Hauses in seiner Umgebung

6. Foto der Bauherren

7. Teilnahmeerklärung „Neue Häuser” (hier öffnen)

Bewerbungen können an folgende Mailadresse geschickt werden: haeuser@faz.de oder an

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Stichwort „Neue Häuser“

Redaktion Wohnen

Hellerhofstraße 2-4

60327 Frankfurt am Main

Wichtiger Hinweis:

Die eingereichten Materialien (Beschreibung, Fotos) dienen ausschließlich zur Auswahl. Die veröffentlichten Beiträge illustriert die F.A.S. grundsätzlich mit Fotos, die eigene Fotografen von Haus und Bewohnern aufnehmen.

Da jeder einzelne Beitrag im Vorfeld mit viel Aufwand verbunden ist, sollte auf die Richtigkeit der Angaben geachtet und kein geschöntes Bildmaterial eingereicht werden. Bitte lesen Sie auch die näheren Informationen im Kasten . Sollte ein ausgewähltes Haus beim Besuch vor Ort nicht den in der Bewerbung geweckten Erwartungen entsprechen, behält sich die F.A.S. vor, von einer Veröffentlichung abzusehen.