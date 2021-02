Pflanzen-Mix aus aller Welt : Jimis phantastisch florale Welt

Vom Parkplatz windet sich ein schmaler Pfad in sanftem Schwung einen Hügel hinauf. Schon das Entree von Hunting Brook Gardens ist ungewöhnlich. Statt strukturierter Beete rahmen beidseitig des Pfades zwei langgezogene Flächen den Hügel. Sie sind, neben typischen Sommerblumen, vollgestopft mit ungewöhnlichen Pflanzen, Formen, Texturen – dazu extrem farbenfroh. Das Ganze ist eine überbordende botanische Explosion. Wo soll man nur zuerst hinschauen? Also erst mal den Besitzer begrüßen. Jimi Blake, Irlands neuer grüner Guru, besitzt eine der größten privaten Pflanzensammlungen der Insel. Er empfängt mit einladendem Lächeln, über den Shorts ein fesches, kleingeblümtes Hemd, sein Markenzeichen. Braungebrannt, dünn, kräftig, groß – wie seine zahlreichen hoch aufgeschossenen Baumexoten, die überall in den Himmel ragen. Hauchdünne, staksige Stämme mit markant gestreifter braun-weißer Rinde, in luftiger Höhe verzweigen sich kleine Kronen wie Fächer mit feingefiedertem Laub. „Das ist Aralia echinocaulis, eine von zahlreichen Aralien-Arten hier“, erklärt Jim. Die Samen brachte er während einer seiner vielen Expeditionen 2003 aus China mit. Inzwischen bilden sie einen transparenten Miniwald, „ich mag ihren ungewöhnlichen, fast tropischen Effekt“. Sie sind zum dominanten Signal von Hunting Brook geworden.

Auf dieser Seite schenken sie sanften Schatten für das dichtgewebte, in vielen Grüntönen gehaltene Potpourri darunter, Farne, Gräser wie Neuseeländisches Pampasgras (Cortaderia richardii), Blattschmuckpflanzen, durchsetzt von blauen Polstern des Storchschnabels ’Rozanne‘. Vis-à-vis wuchert ein Pflanzen-puzzle in gelungenem Colour-Clash: schwefelgelbe Königskerzen (Verbascum bombyciferum) neben knallpinken Lichtnelken Hill Grounds, „mein vibrierendstes Pink!“ Die blassvioletten Kandelaber-kerzen des Riesen-Ehrenpreis (Veronicastrum virginicum) wippen neben dunkelviolettem Ziersalbei ’Amistad‘ und limettengelber Wolfsmilch. Weiter oben am Weg kommen auffällige Sukkulenten, Dickblatt-Rosetten (Aeonium) sowie Kakteen hinzu. Beides ist auch in Töpfen zu aparten Stillleben arrangiert. Der säulenförmige grausilbrige Silberkerzenkaktus (Cactus Cleistocactus) stammt aus Bolivien, neben ihm die gefährlich messerscharf gezahnten, giftgrünen Blätter der Bärentatze (Acanthus senni), dahinter eine Japanische Sicheltanne (Cryptomeria japonica araucarioides) mit algengrünen winzigen Nadeln wie Perlenschnüre. Jimis Credo: „Pflanzen aus total verschiedenen Lebensräumen ergeben tolle Sommer-Bilder“. Deshalb drapiert er zwischen die Exoten Tuffs von Ringelblumen ’Indian Prince‘ und Montbretien ’Orange Glory‘ in fettem Orange. Orange, Purpur und Pink sind seine Favoriten, ob bei Ziersalbei, Astilben oder den aus Samen selbstgezogenen Dahlien.

Flower-Power à la Jimi Blake

Allein wegen der faszinierenden Vielfalt von Ein- und Zweijährigen, Zwiebelblühern, Sträuchern, Gehölzen und Stauden wäre Hunting Brook eine Reise wert. Außergewöhnlich wird der Ort durch die vielen Einwanderer, die wie willkürlich, dennoch mit Kalkül, eingestreut sind. Das zeigt sich besonders auf der Hügelkuppe, wo, von vielen Sträuchern umrahmt, das aus Polen importierte Holzblockhaus thront, privates Refugium mit Raum für Vorträge und Gartenkurse. Auf der Terrasse davor laden ein langer rustikaler Tisch und kunterbunte Vintage-Stühle zur Rast. Ideal, um Ashleys Garten zu bestaunen, das amorph geformte Herz der Anlage. Hier vibriert die Natur vor Energie und Dynamik .Flower-Power à la Jimi Blake, der konventionelle Englische Rabatten, Präriegarten und Tropentouch unorthodox und extravagant fusioniert.

Der gewagte Twist ist stets stimmig: Über einem ovalen, stachlig-kompakten Kaktus (Trichocerus) schweben als Weichzeichner die fragilen Blüten von Nelkenwurz (Geum ’Totally Tangerine‘) in Lachsorange. Etliche Exoten ragen als Leuchttürme aus dem dichten Dschungel: diverse Sorten des über zwei Meter hohen Blumenrohres (Canna), ’Bird of Paradise‘ hat „die wundervollsten Blätter“. Bei den Bananenpflanzen besitzt Ensete Ventricosum Maurelii mit grün-violett gemaserten Blättern „das exotischste Laub meiner Tropenpflanzen“, ebenso auffällig ’Bengal Tiger‘ mit dicken dunkelvioletten Streifen. Auch Palmen strecken ihre Wedel aus, obwohl die Lage mit 300 Metern über Meereshöhe und Wintern bis auch mal minus 18 Grad nicht ideal ist. „Von wegen Golfstrom“, stellt Jimi klar, „hier ist einer der kältesten Gärten Irlands.“ Also müssen viele der tropischen Pflanzen im Winter ins Gewächshaus gehievt werden.