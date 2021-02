Und so dachte der Mann, der in Müritz die Idee mit der schwarzen Holzfassade hatte, auch nicht an einen japanischen Tempel. Bei einem Spaziergang in seiner Heimat Schweden blickte der Architekt Gert Wingårdh auf eine Scheune, die vor Jahrzehnten abgebrannt war. Statt zu Asche zu verfallen, blieb der Holzbau unverwüstlich stehen. Wingårdh war davon so fasziniert, dass er in dem Zusammenspiel von Feuer und Holz die perfekte Holzverkleidung für den Museumsbau sah. So erzählt es jedenfalls Fabian Siebeke, der mit dem Ankohlen der Fassade beauftragt wurde. Oder wie es der Experte selbst nennt: mit dem Karbonisieren. Zusammen mit seinen Kollegen von der Hochschule Eberswalde wälzte der Ingenieur Fachliteratur, denn auf vergleichbare Modellprojekte konnten sie nicht zurückgreifen. „Das ist kein Hexenwerk, aber es braucht Erfahrungswerte“, sagt Siebeke. Die schwarze Holzkohle-Schicht entsteht, wenn trockenes Holz ohne Sauerstoffzufuhr erhitzt wird, so dass Bestandteile wie Harze verbrennen. Einzigartige Maserung und Faserstrukturen treten hervor, ungebürstete Oberflächen erhalten eine Lederoptik, die ganz treffend „Alligatorhaut“ genannt wird. Um das Holz phoenixhaft über sich hinauswachsen zu lassen, werden bei der traditionellen japanischen Verkohlung drei Holzbretter senkrecht aufgestellt und zu einem Dreieck zusammengebunden. Die Schwierigkeit besteht darin, große Flächen gleichmäßig zu bearbeiten.