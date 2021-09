Aktualisiert am

Ferienimmobilien in Italien : Sonne, Strand und Schnäppchen

Abseits der Touristenpfade gibt es in Italien noch günstige Ferienhäuser. Vor allem zwei Regionen punkten. Aber der Markt hat seine Tücken.

In Apulien locken italienische Lebensart und bezahlbare Immobilien. Bild: Picture Alliance

Welche Städte und Regionen fallen Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Italien denken? Rom, Venedig, Florenz? Träumen Sie von den kleinen Ortschaften rund um den Gardasee, den Stränden der Adria oder den Weinbergen der Toskana? Dann geht es Ihnen wohl so wie den meisten Deutschen.

Die Gedanken von Thomas Wilken dagegen schweifen viel weiter – bis hinunter zum Absatz des sogenannten Stiefels, der Italien formt. Schon seit zwanzig Jahren besitzt der Journalist ein Ferienhaus in San Pietro in Bevagna am Ionischen Meer – und fast genauso lange hat er es sich zur Aufgabe gemacht, auch andere von den Vorteilen Apuliens zu überzeugen.