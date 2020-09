Eingriff in Eigentumsrechte : Der umstrittene Milieuschutz

Gewachsene Nachbarschaften in Gefahr? Begehrte Wohnungen im Prenzlauer Berg in Berlin. Bild: dpa

Der sogenannte Milieuschutz steht methodisch auf äußerst schwachen Füßen. Das ist das Resultat einer Studie des Analysehauses Empirica, das gut 50 Gutachten in Berlin und Hamburg untersucht hat, die als Basis für die Entscheidung über städtebauliche Erhaltungssatzungen gedient haben. Zweck dieser Satzungen ist die Erhaltung der Wohnbevölkerung in einzelnen städtischen Gebieten – also der Milieuschutz – aus besonderen städtebaulichen Gründen. Das klingt bürokratisch und nicht besonders aufregend, hat aber für Immobilieneigentümer und Mieter teils gravierende Folgen. So kann in den betroffenen Gebieten die Modernisierung und Aufwertung von Wohnungen verboten werden.

Michael Psotta Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für den Immobilienteil. F.A.Z.



Darunter können schon der Einbau einer Gästetoilette oder eines zweiten Waschbeckens im Bad, der Anbau eines größeren Balkons, der Einbau einer Sauna oder auch die Zusammenlegung zweier kleinerer zu einer größeren Wohnung zählen. Erschwert, wenn nicht grundsätzlich verhindert werden soll die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen mit anschließendem freien Verkauf. Zweck ist es, die angestammte Wohnbevölkerung vor hohen Mietsteigerungen zu bewahren und letztlich ihre Verdrängung in andere, günstigere Gebiete zu verhindern.

Erhebliche Eingriffe

Doch dies ist, wie die Beispiele zeigen, mit nicht unerheblichen Eingriffen in die Eigentumsrechte verbunden – und müsste deshalb auf klaren, nachvollziehbaren Kriterien beruhen, um auszuschließen, dass kommunale Gremien eher willkürlich über die Gestaltung und das Eigentum des Wohnungseigentümers befinden. Doch an klaren Kriterien mangelt es offensichtlich, wie die Empirica-Studie befindet, eine Auftragsarbeit für den Verein zur Förderung von Wohneigentum in Berlin. Weder im Baugesetzbuch, das den Milieuschutz ermöglicht, noch in der Rechtsprechung oder in der wissenschaftlichen Diskussion seien genaue Anhaltspunkte dafür zu finden, wann ein Gebiet mit Milieuschutz auszustatten sei und wann nicht. Das berichtete Empirica-Vorstand Harald Simons in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Auch die entscheidenden Gutachten für die kommunalen Entscheidungen seien da keine Hilfe. Dort geht es grundsätzlich zunächst um die Frage, ob in einem Gebiet Aufwertungspotential herrsche, ob also etwa die aktuell geringe Ausstattungsqualität nahelege, dass Wohnungen demnächst aufgewertet (und damit teurer) würden.

Als Beispiel nannte Simons das Fehlen von Gäste-WCs, das selbst in Einzimmerwohnungen als Vermutung für Aufwertungspotential herangezogen werden könne. Schwierig sei auch, dass die Gutachten auf Haushaltsbefragungen aufbauen – welcher Haushalt wisse schon genau über den Zustand der Heizanlage Bescheid oder darüber, ob die Leitungen in den Wänden gedämmt seien oder nicht. Auch die Erhöhung der Angebotsmieten gebe keinen Aufschluss darüber, ob die Umwandlung eines Viertels schon im Gange oder zu erwarten sei, meint Simons. Vielmehr müssten flächendeckende Mieterhöhungen als Ausdruck von Knappheiten betrachtet werden, die sich nicht auf einzelne Gebiete beschränkten.