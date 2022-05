Intels neue Chipfabrik : Investoren bauen auf Magdeburg

Verschlafenes Nest? Mit Milliardeninvestitionen in eine Chipfabrik entsteht Neues an der Elbe. Bild: Ullstein

Immobilienmakler und Projektentwickler in Magdeburg haben anstrengende Wochen hinter sich. Die lokalen Marktakteure berichten, dass das Telefon seit dem 15. März nicht mehr stillsteht. An diesem Tag gab der amerikanische Konzern Intel bekannt, Magdeburg als Standort für seine neue europäische Chipfabrikation ausgewählt zu haben. Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt setzte sich damit unter anderem gegen Dresden und Penzing (Landkreis Landsberg am Lech) durch.

Von der „bislang größten Investition in der Geschichte unserer Stadt“ sprach Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper, als er die Ansiedlung bekannt gab. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff bezeichnete die Großinvestition als „Quantensprung für Sachsen-Anhalt“. Tatsächlich will Intel in einem ersten Schritt am Standort Magdeburg nicht weniger als 17 Milliarden Euro investieren und damit zwei Halbleiterfabriken errichten, in denen voraussichtlich rund 10 000 Menschen arbeiten werden.