Aktualisiert am

Pimp your Home

Pimp your Home :

Pimp your Home : Haus, putz dich heraus!

Couture-Schick für das Zuhause – das geht auch mit vergleichsweise wenig Geld. Auf die richtigen Akzente kommt es an.

Gefühlte Platzangst durch doppeltes Homeoffice, horrende Energiepreise, Inflationsalarm an der Supermarktkasse: Schönes Wohnen ist für viele ein Luxus geworden. Dabei ist der Traum von mehr Schick in den eigenen vier Wänden eine gute Resilienz-Strategie, um den Unbilden der Welt zu trotzen. Für ein elegantes Zuhause aber braucht es nicht unbedingt viel Geld – und Couture-Schick ist einfacher ins Wohnzimmer zu bringen als vielleicht gedacht. Wie in der Mode ist die Mischung von günstigen Stücken mit Glamour-Accessoires eine Lösung, die auch Einrichtungsprofis gerne wählen.

„Teuer kann jeder“, sagt die Hamburger Innenarchitektin Carolin Wolff und lacht. Sie arbeitet gerne mit der Kombination aus günstigen Basics, einzelnen Starelementen und vor allem: Farbe und Tapeten. „Mein Lieblingstrick ist, einen Pax-Schrank von Ikea mit der einfachsten Front zu nehmen und eine tolle Tapete draufzukleistern, am besten mit einem bunten floralen Muster“, verrät sie. „Wenn man dann noch das Zimmer im Grundton der Tapete streicht, ergibt das ein sehr schönes Erscheinungsbild.“ Sie rät, für die Schranktapete ein Modell mit Vliesrücken zu bestellen, dann wird die Front mit Haftgrund eingestrichen und die Tapete aufgeklebt.