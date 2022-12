Immobilienbranche : Risse im Mauerwerk

Hausbesitzer haben es eigentlich gut. In den eigenen vier Wänden fällt die Miete als großer Haushaltsposten weg, und die steigende Lebenserwartung bietet die Chance auf ein längeres Wohnen. Als Vermieter profitieren Eigentümer in guten Zeiten von den Engpässen besonders in den Städten und vom wachsenden Raumbedürfnis der Mieter. In Konjunkturflauten können sie auf zumindest stabile Einnahmen hoffen.

Schöne heile Welt – denkt man. Leider entspricht sie aktuell oft nicht (mehr) der Wirklichkeit. Ein Freund verkaufte im Frühjahr eine seiner Wohnungen in Leipzig mit ordentlichem Gewinn. Am Ende des Sommers erhielt er einen Anruf des Maklers. Dieser gratulierte ihm nachträglich zu seinem Verkauf. Seit dem Sommer sei nämlich die Nachfrage weggebrochen, so der Makler.