London ist bekannt für Luxusimmobilien zu horrenden Preisen. Nun kommt „The Holme“, eine elegante historische Villa im Regent’s Park auf den Markt, die den bisherigen Rekordpreis schlagen könnte. Bei 250 Millionen Pfund (gut 280 Millionen Euro) soll die Preiserwartung der Verkäufer nach Angaben von Beteiligten liegen, wie es in Medienberichten heißt.

Als Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind der 35 Jahre alte saudische Prinz Abdullah Bin Halid Al Saud, Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen in Wien und Botschafter in Österreich, und seine Familie. Offenbar braucht er dringend Geld. Er hatte das Londoner Herrenhaus und andere New Yorker Immobilien als Sicherheiten für einen Kredit in dreistelliger Millionenhöhe hinterlegt, den er nicht mehr zurückzahlen kann. Jetzt will ein Insolvenzverwalter die Immobilie meistbietend verkaufen.

Das Anwesen, gebaut 1818 im georgianischen Stil, steht mitten im Regent’s Park, einem der großen zentralen Parks der britischen Hauptstadt. Davor erstreckt sich malerisch ein kleiner See, auf dem Enten und Gänse ihre Runden drehen. Spaziergänger können das weiße klassizistische Gebäude mit Halbsäulen an der Fassade, umgeben von Bäumen, aus einiger Entfernung bewundern.

Ein Baulöwe als Bauherr

Bauherr war der Immobilienentwickler James Burton, einer der Baulöwen seiner Zeit, der ganze Stadtviertel, einschließlich Regent Street und Bloomsbury, für die Oberschicht des Königreichs neu errichtete. Das Haus im Regent’s Park gehörte zu einem Gesamtplan, den der Architekt John Nash für die Gegend entworfen hatte.

Die Luxusresidenz steht auf einem privaten Grundstück von mehr als anderthalb Hektar (vier „Acre“) im Park. Allein schon das ist außergewöhnlich in London, wo die meisten Menschen eher beengt wohnen. Die Villa umfasst fast 2700 Quadratmeter Wohnfläche.

Sie hat etwa vierzig Schlafzimmer und Aufenthaltsräume, einen prächtigen Speisesaal, eine Sauna mit Whirlpool, acht Garagen und einen eigenen Tenniscourt. Beauchamp Estates, eine Luxusimmobilienagentur, sowie die Maklerfirma Knight Frank bieten die exquisite Immobilie derzeit diskret an, was aber diese Woche an Medien durchgestochen wurde. Nun ist der Presserummel groß.

Sollte der aufgerufene Verkaufspreis von 250 Millionen Pfund tatsächlich erreicht werden, wäre The Holme die teuerste Wohnimmobilie, die jemals in London verkauft wurde. Den bisherigen Rekord hält mit 210 Millionen Pfund ein Haus mit 45 Räumen am südlichen Rand des Hyde Park, das vor vier Jahren ein mysteriöser Käufer aus Fernost erwarb.

Später kam heraus, dass hinter dem Käufer und einer karibischen Briefkastenfirma der chinesische Milliardär Xu Jiayin steht, der Gründer des – seitdem schwer angeschlagenen – Immobilienkonzerns Evergrande. Xu hat inzwischen solche finanziellen Probleme, dass er die Residenz am Hyde Park laut Medienberichten gerne wieder losschlagen würde. Zuvor gehörte das Haus Mitgliedern der saudischen Herrscherfamilie.

Druck auf die königliche Familie

Auch die Villa im Regent’s Park hat eine bewegte Eigentümergeschichte. Und der Rückblick zeigt, wir extrem die Preise in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen sind. Die jetzige Eigentümerfamilie hat die Residenz 1988 erworben. Damals zahlten sie 15 Millionen Pfund. Käufer war der Großvater des heutigen Botschafters, ein früherer saudischer Kronprinz und Verteidigungsminister. Der Vorbesitzer, ein kuwaitischer Investor, hatte nur vier Jahre vorher fünf Millionen Pfund gezahlt, als er es vom Crown Estate, also der britischen Krone, erwarb. Das galt damals allerdings auch schon als eine Rekordsumme.

Dass der verschuldete Abdullah Bin Halid Al Saud sein Anwesen veräußern muss, könnte auch damit zusammenhängen, dass Kronprinz Mohammed Bin Salman auf die zahlreichen Prinzen der saudischen königlichen Familie Druck ausübt, wie die „Financial Times“ spekulierte.

Vorgeblich geht es um eine Kampagne zur Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft. Prinzen fürchten daher angeblich um ihre Pfründe und versuchen, nicht mehr ganz so ostentativ einem Luxusleben zu frönen. Das könnte Auswirkungen auf London haben.

Ein Großteil der Luxusimmobilien in der Themse-Metropole gehört ausländischen Superreichen, vor allem arabischen Ölscheichs und Milliardären aus Fernost, zum Teil auch Russen. Sie haben halbe Stadtviertel wie Kensington und Chelsea sowie Mayfair aufgekauft und waren den Londoner Immobilienmaklern die liebste Kundschaft. Das Ölgeld sprudelte, der Rubel rollte. Weil sich zeitweilig so viele Russen ansiedelten, erhielt die englische Hauptstadt den Spitznamen „Londongrad“.

Mehrere Zehntausend Immobilien wurden auch quasianonym von Briefkastenfirmen gekauft, die auf den Kanalinseln, den Britischen Jungferninseln oder anderen Steueroasen registriert sind – ideal für Geldwäsche. Das wurde den Briten – spät, aber immerhin – peinlich, vor allem seit dem Ukrainekrieg, als sie russische Oligarchen unter Sanktionen stellten. Inzwischen versucht die Regierung mehr Licht in die dubiosen Eigentümerstrukturen zu bringen und will Briefkastenfirmen zwingen, die tatsächlichen Eigentümer von Immobilien offenzulegen.