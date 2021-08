Wohnungsmarkt : Erst Corona, dann Zwangsräumung

In Amerika fürchten Tausende Mieter den Verlust ihrer Wohnung. Droht dasselbe auch in Europa?

Cori Bush ist in ihrem Leben drei Mal aus ihrer Wohnung geworfen worden. Nach einer der Zwangsräumungen schlief sie zusammen mit ihren beiden kleinen Kindern monatelang in ihrem Auto, ihre Habseligkeiten waren in Mülltüten auf dem Rücksitz.

Bush ist heute für die Demokratische Partei im Abgeordnetenhaus des amerikanischen Kongresses und hat kürzlich mit einer spektakulären Aktion für Aufsehen gesorgt, die sie mit ihren eigenen Erlebnissen in Verbindung bringt. Mit einem orangefarbenen Schlafsack campierte sie tagelang auf den Stufen des Kapitols in Washington, um für die Verlängerung eines pandemiebedingten Moratoriums zu kämpfen, das säumige Mieter vor Räumungen schützt. Dieser Kündigungsschutz lief Ende Juli aus. Im Kongress gab es keine Aussichten auf eine Mehrheit für eine Verlängerung, also hoffte Bush, mit ihrer Aktion das Weiße Haus zum Eingreifen zu bewegen. Sie fand prominente Mitstreiter aus dem Abgeordnetenhaus, etwa Alexandria Ocasio-Cortez und Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten in der Kongresskammer, die bei Präsident Joe Biden persönlich vorsprach und Druck machte.