Immobilienmarkt im Umbruch : „In Berlin hält der Preisboom an“

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins deutlich erhöht. Was spüren Sie als Immobilienberatungsunternehmen davon schon im Markt?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Im Zuge der Leitzinserhöhungen haben sich die Finanzierungskonditionen deutlich verteuert. Die Wohnungsmärkte befinden sich aktuell in einer Konsolidierungs- und Preisfindungsphase. Dies lässt sich auch an einem rückläufigen Investmentvolumen in den ersten drei Quartalen ablesen. Die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen mit institutionellen Anlegern ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, jedoch hat sich die Größe der veräußerten Wohnportfolios im Durchschnitt etwa halbiert. Bei den Transaktionen mit Mehrfamilienhausbeständen ist eine Tendenz leicht sinkender Kaufpreisniveaus zu erkennen. Das Angebot an Eigentumswohnungen im Bestand ist jüngst deutlich gestiegen. Unsere Analysen zeigen eine Angebotszunahme im Mittel um rund 35 Prozent für die kreisfreien Städte gegenüber den Quartalen seit 2017. Ein wesentlicher Grund hierfür dürfte die Sorge vieler Eigentümer vor einem Preisrückgang sein, sodass sie jetzt eine kurzfristige Veräußerung anstreben. Trotz einer deutlichen Angebotsausweitung fehlt von einem breiten Preisverfall bislang jedoch jede Spur. Ganz im Gegenteil – 91 Prozent der analysierten kreisfreien Städte konnten einen Preiszuwachs vermelden. In den A-Städten wurden teils sehr deutliche Preiszuwächse registriert wie in Hamburg und Düsseldorf mit plus 8 Prozent. Hier besteht weiterhin hoher Nachfragedruck bei gleichzeitig starker Angebotsknappheit.