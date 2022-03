Immobilienkauf : Die Lieblingsstädte der Anleger

Wer Leipzig mit der Messe, Düsseldorf mit dem Karneval und Nürnberg mit dem Christkindlesmarkt verbindet, liegt nicht falsch. Doch immer mehr Menschen denken bei diesen Städten auch an ihr Geld. Laut einer Analyse des Kreditvermittlers Interhyp sind sie bei privaten Kapitalanlegern besonders beliebt. In Düsseldorf und Nürnberg hat rund die Hälfte der Interhyp-Kunden eine Wohnung zum Vermieten gekauft, in Dresden waren es 63 Prozent und beim Spitzenreiter Leipzig sogar 70 Prozent.

Judith Lembke Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Während in den westdeutschen Großstädten die Käufer meist selbst in der Region leben, sieht es im Osten des Landes anders aus. Laut Interhyp kommt ein Großteil der Käuferinnen und Käufer aus Berlin, Hamburg und München. Der Grund ist vor allem das deutlich niedrigere Preisniveau als in der Heimatstadt. Während man in München für eine Immobilie als Kapitalanlage durchschnittlich rund 630.000 Euro zahlt, sind es in Leipzig für die gleiche Größe und Ausstattung knapp 300.000 Euro. Zudem verspricht die sächsische Metropole eine höhere Mietrendite als die bayrische. Für eine Bestandswohnung weist das Immobilien-Analysehaus Bulwiengesa für Leipzig eine Bruttorendite von 3,5 Prozent aus, während es in München nur 2,6 Prozent sind.