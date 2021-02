Hoffnung für Mieter : Und der Wohnungsmarkt bewegt sich doch

In den Städten steigen die Mietpreise nicht mehr so stark wie bisher. Kaum zu glauben: Schon ist die Rede von einer Wende am Immobilienmarkt.

Jahrelang kannten die Mietpreise in den Städten nur eine Richtung: Sie stiegen und stiegen. In den begehrten Lagen Deutschlands verteuerte sich das Wohnen immer mehr. Der Anstieg der Immobilienpreise wirkt beinahe so selbstverständlich, dass an einen Wandel kaum zu denken war. Doch erste Anzeichen deuten nun auf eine andere Entwicklung hin. Der Bochumer Immobilienökonom Günter Vornholz erwartet, dass Mietpreise in den Städten hoch bleiben, aber nicht mehr viel steigen. „Die Trendwende auf dem Wohnungsmarkt kündigt sich an“, sagte er der F.A.Z. „Die Mietpreise haben ihren Boom überlebt.“

Damit können all jene hoffen, die weiter in den Städten nach einer günstigen oder größeren Bleibe suchen. „Auf dem Wohnungsmarkt sehen wir, dass die Mieten nicht mehr ansteigen“, sagte Vornholz, Professor für Immobilienökonomie an der privaten EBZ Business School in Bochum.