Der Anbieter vier neuer Stadtvillen in Berlin-Weißensee hat einen dicken Köder ausgeworfen. Wer sich für eine der Garten- und Etagenwohnungen oder für eines der Penthouses entscheidet, kann zwischen einem Gutschein für eine Küche oder einem Preisnachlass von 30.000 Euro auf den Kaufpreis wählen. In Charlottenburg hingegen lockt ein Verkäufer mit dem Versprechen, die Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Für die kassiert der Fiskus in der Hauptstadt happige 6,5 Prozent. Bei den teuren Kaufpreisen wird da schnell ein hoher fünfstelliger Betrag fällig. Kein schlechtes Angebot also.

Auch in Frankfurt, München, Stuttgart und anderswo rollen Bauträger und Immobilienvermittler der Käuferschaft den roten Teppich aus. Zur Wohnung gibt es dann zum Beispiel einen Gratis-Stellplatz. Statt eines hellen, naturgebürsteten und geölten Parkettbodens wird auf Kundenwunsch teureres Räuchereichenholz verlegt oder die Innenausstattung gleich ganz ausgetauscht – alles auf Kosten der Anbieter selbstverständlich. Die Kreativität ist groß. Es gibt auch Projektentwickler wie die Pandion AG aus Köln, die damit werben, ihren Kunden besonders gute Finanzierungsmöglichkeiten vermitteln zu können. Damit ein Kauf im Zweifelsfall nicht an den gestiegenen Hypothekenzinsen scheitert.

Seit die Bewerberscharen an den Immobilienmärkten verschwunden sind, ist es wieder üblich, den einzelnen Interessenten zu hofieren. „Die Käufer haben momentan das Zepter in der Hand“, sagt der Berliner Makler Peter Rabitz. Und Mirjam Mohr, Vorständin des Kreditfinanzierers Interhyp, beurteilt die Situation für Kaufwillige als so vorteilhaft wie lange nicht mehr. Trotz der wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen. Denn die Konkurrenz ist weg, die Auswahl an Immobilien viel größer als noch vor einem Jahr, ebenso die Verhandlungsbereitschaft der Verkäufer. „Jetzt ist die Gelegenheit, einen selbstbewussten Preisvorschlag zu machen, der bis vor Kurzem so noch nicht möglich gewesen wäre“, sagt Mohr.

Kaufabsichten gedämpft

Es ist gar nicht lange her, da sah die Lage ganz anders aus. Zu Zeiten, in denen Hypothekenkredite quasi nichts kosteten, lieferten Bewerber sich Bietergefechte, um an ein Objekt zu kommen. Neue Wohnanlagen waren schon vor dem ersten Spatenstich nahezu ausverkauft. Das hat die Preise weiter nach oben getrieben. Ob Alt- oder Neubau, das Gerangel um mehr oder weniger gute Immobilien war groß. Wer sich in nur halbwegs gefragten Lagen für eine Wohnung interessierte, konnte zeitweise von Glück sagen, wenn er überhaupt zur Besichtigung kommen durfte.

Selbst während der Pandemie ging die Immobilienjagd nach kurzem Innehalten weiter, wenn auch ohne einige zuvor sehr aktive Käufergruppen aus dem Ausland. Ins Visier gerieten außerdem ländliche Regionen. Dorthin wichen Großstädter aus, denen ein Eigenheim an ihrem bisherigen Wohnort zu teuer war. Mit ihren durchgestylten Bewerbungsmappen und höheren Einkommen schnappten sie der lokalen Klientel nicht selten die Baugrundstücke und attraktiven Immobilien weg.

Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar des vergangenen Jahres hat sich der Markt in Stadt und Land gedreht. Quadratmeterpreise auf Rekordniveau, die schon im Sommer 2021 in die Höhe geschossenen Baukosten und vor allem die sprunghaft gestiegene Inflation haben den Kaufabsichten breiter Schichten einen Dämpfer verpasst.