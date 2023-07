Sie verwalten europäische Wohnimmobilien von Berlin aus. Kaufen Sie gerade zu, weil die Preise gesunken sind?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft, verantwortlich für Immobilien. Folgen Ich folge



Für manche mag es wieder losgehen. Aber wir halten den Zeitpunkt für verfrüht. Wir haben Versicherungen und Pensionskassen als Kunden, die abwägen müssen, wo sie ihr Kapital anlegen. Das Umfeld steigender Zinsen erschwert die Immobilienanlage. Wir kaufen wieder zu, wenn der Zinszyklus abflacht.

Wann erwarten Sie, dass die Europäische Zentralbank den Leitzins senkt?

Anfang nächsten Jahres.

So lange halten Sie die Füße still?

In den vergangenen Jahren hatten wir Transaktionen in der Höhe von jeweils fast eine Milliarde Euro im Jahr. In diesem Jahr stehen wir bisher bei rund 150 Millionen Euro. Wir haben fünf Projektentwicklungen finanziert, vor allem in Frankreich, aber auch zwei Zukäufe in Deutschland. Unsere Anforderungen an eine Immobilie, die wir kaufen würden, erfüllt der Verkäufer im Regelfall nicht.