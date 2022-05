F.A.Z. exklusiv : Wo Kühnert es mit der Wohnungssuche leichter gehabt hätte

Politiker machen mit vielem von sich reden. Mit Vorschlägen für neue Gesetze. Kritik an anderen Parteien. Und neuerdings auch mit Geschichten von ihrer Wohnungssuche. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert klagte vergangene Woche im Podcast des „Tagesspiegels“, er suche seit mehr als einem Jahr vergeblich nach einer neuen Wohnung in Berlin. Am Geld könne es kaum liegen. „Es scheitert aber am Angebot“, so sein Fazit. Möblierte Wohnungen gebe es viele, Tauschangebote auch. Nur ganz normale Wohnungen nicht. Der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt sei die „Pest“. Auch der frühere SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans musste bei seiner Rückkehr nach Köln lange suchen, bis er fündig wurde. Meist seien schon 50 oder mehr Interessenten vor ihm im Rennen gewesen, berichtete er.

Mangelware Mietwohnung? Viele Bürger machen ähnliche Erfahrungen wie die beiden Politiker. Eine Auswertung des Analysehauses Empirica zeigt jedoch, dass sich das Gefühl nur bedingt mit Zahlen belegen lässt. In den meisten großen deutschen Städten ist die Zahl der angebotenen Mietwohnungen in den vergangenen Jahren nicht zurückgegangen, sondern teils sogar kräftig gestiegen. Der Spitzenreiter ist dabei Stuttgart: Um 90 Prozent ging die Zahl der Inserate dort seit 2016 nach oben. In München betrug das Plus 41 Prozent, in Frankfurt 39 Prozent und in Düsseldorf immerhin noch 20 Prozent. Der Ausreißer nach unten ist die Stadt, in der Kevin Kühnert sucht: Berlin. Um 17 Prozent sank dort seit 2016 die Zahl der Mietinserate.