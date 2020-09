Interview zu Immobilienkauf : Kann ich ein günstiges Haus bei Ebay finden?

Die meisten Menschen verbinden Ebay Kleinanzeigen mit gebrauchten Möbeln oder Kinderspielzeug. Aber Häuser?

Wir sind 2009 in Deutschland gestartet, Immobilien waren zwar von Anfang an dabei, aber seit fünf Jahren wächst die Rubrik sehr stark, vor allem bei den privaten Nutzern. Insgesamt hat Ebay Kleinanzeigen dreißig Millionen aktive Nutzer in Deutschland, das ist jeder Zweite, der in diesem Land online ist.

Bieten auf Ihrer Plattform vor allem Privatleute ihre Immobilien an?

Bei uns inserieren sowohl private Verkäufer als auch Makler. Insgesamt werden in Deutschland generell nur 15 bis 20 Prozent der Immobilien ohne Makler verkauft.