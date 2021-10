Aktualisiert am

Wohnungsbau in Singapur

Wohnungsbau in Singapur :

Wohnungsbau in Singapur : Wo das Eigenheim kein Luxus ist

In Singapur sorgt der öffentliche Wohnungsbau für Sicherheit: Gut 90 Prozent der Haushalte besitzt ein Eigenheim – und das, obwohl der Stadtstaat als Heimat der Superreichen bekannt ist. Wie hat er das geschafft?

Dipinder Sidhwana hat Geld von seinen Eltern aus Delhi auf sein Bankkonto in Singapur bekommen. Er strahlt. Nachdem er es in sein Rentenkonto übertragen hat, ist er stolzer Besitzer von 70 Quadratmetern im zehnten Stock eines Wohnturms im Osten des Stadtstaats geworden. Denn von dort wird die Restschuld an seiner staatlichen Wohnung beglichen. „Jetzt bin ich sicher. Hier kann ich bleiben bis zum Tod“, sagt der 54-Jährige.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Wie Millionen andere profitiert der gebürtige Inder von dem ausgefeilten System des sozialen Wohnungsbaus auf der südostasiatischen Insel. Zwar ist Singapur nicht nur seit dem Buch über die „Crazy Rich Asians“ als „Millionärsmetropole“ verschrien, in der der Lebensstandard extrem hoch, die Rolls-Royce-Dichte unübersehbar und die Ausbildung zum Privatbanker eine Lebensversicherung ist. Und doch gibt es immer noch die Normalbürger, die Krankenschwestern und Bibliothekare, die Köche und Kellner, die Taxifahrer und Monteure. Sie alle profitieren vom Housing and Development Board (HDB), der öffentlichen Wohnbaubehörde. Kaum ein Amt des bis ins Detail durchgeplanten Kleinstaats mit seinen 5,7 Millionen Einwohnern hat eine solche Bedeutung wie das HDB.