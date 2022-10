Erste Adresse : Hier stehen Spaniens teuerste Häuser

Spaniens teuerste Immobilien stehen an der Costa del Sol. In dem Ort La Zagaleta suchen die Käufer mehr als Luxus. Wer wohnt hier?

Der Blick geht den grünen Abhang hinunter bis nach Marbella und Gibraltar. Das Mittelmeer glitzert. An klaren Tagen ist am anderen Ufer sogar Afrika zu sehen. La Zagaleta gleicht einem üppig grünen mediterranen Park mit verstreuten weißen Villen. Die Siedlung oberhalb der Costa del Sol ist die teuerste Adresse in Spanien. Laut dem jüngsten Ranking des Immobilienportals „Idealista“ lag im vergangenen Jahr der Durchschnittspreis für eines der luxuriösen Chalets bei 9,9 Millionen Euro. An zweiter Stelle folgte die Calle Sant Carles in Calvià auf Mallorca (9,4 Millionen Euro) und danach die Calle del Camino del Sur im Madrider Vorort La Moraleja (8,4 Millionen Euro).

In Zagaleta steht laut „Idealista“ auch die derzeit teuerste Luxusimmobilie in Spanien zum Verkauf: Die Villa kostet 34 Millionen Euro, steht auf einem 6800 Quadratmeter großen Grundstück. Sie verfügt über 16 Schlafzimmer, eine Garage mit Platz für 15 Fahrzeuge, ein Spa, einen Friseursalon sowie ein Hallen- und ein Freibad.