Der Immobilienmarkt steht unter Druck: Die Kosten sind gestiegen, manches Vorhaben pausiert und die Zahl der Neubauprojekte sinkt deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Die Zeit der Niedrigzinsen ist auch für die Immobilienfinanzierung vorbei – und das ist an vielen Orten ein Thema. So kam die Frage auch auf, als Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor einigen Tagen mehrere Personen, die im Internet mit kurzen Videos Finanzfragen behandeln und Finfluencer genannt werden, nach Berlin eingeladen hatte. Familien könnten sich kaum noch ein Eigenheim leisten, hieß es da. Was lässt sich also für die künftige Entwicklung auf dem Immobilienmarkt erwarten?

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



In den Jahren 2020 und 2021 lag der Bauzins noch bei rund 1 Prozent oder darunter. Doch im vergangenen Jahr ist der Zinssatz angestiegen auf zuletzt fast 4 Prozent. Mehrere Branchenkenner sehen nicht, dass sich diese Entwicklung kurzfristig umkehren wird. Im Gegenteil: Manche erwarten sogar etwas höhere Zinsen in nächster Zeit, aber auch noch manche Schwankungen. Nach den Schätzungen sind Zinssätze zwischen 3,5 und 4,5 Prozent denkbar. In einem Stimmungsbarometer des Immobiliendienstleisters Alasco gaben 211 von 267 Branchenvertretern im März an, dass die Inflation und steigende Zinsen die größte Herausforderung sind.

Viermal so hohe Zinszahlungen

Schon jetzt hat sich so die Kreditfinanzierung für den Immobilienerwerb wesentlich verteuert: Im Vergleich zu vergangenen Jahren muss mancher Käufer nun fast vier Mal so hohe Zinszahlungen stemmen. Einige senken dann die Tilgungsrate, wodurch sie aber länger zahlen müssen. Wie es mit den Bauzinsen weitergeht, hängt mit davon ab, wie die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins anhebt, um die hohen Inflationsraten in Europa zu senken. Seit Juli vergangenen Jahres hat die EZB sechs Mal in Folge die Zinsen im Euroraum erhöht – im März um 0,5 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent. Auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag könnte die Notenbank den Leitzins wieder in die Höhe heben. Nach Äußerungen von EZB-Vertretern ist dies auch zu erwarten.

Für Mirjam Mohr, Privatkundenvorständin des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp, bewegt sich die EZB weiter in dem Spannungsfeld, die hartnäckige Inflation entschieden bekämpfen zu müssen ohne dabei gleichzeitig die Wirtschaft abzuwürgen. Verstärkt hinzugekommen sei das Thema Finanzstabilität. „Deshalb rechnen wir im Verlauf dieses Jahres weiter mit stark schwankenden Zinsen, kurzfristige Ausschläge über die Marke von 4 Prozent sind dabei möglich“, sagte sie der F.A.Z.

Momentan würden die Zinsen wieder steigen und kommen momentan auf 3,82 Prozent für zehnjährige Zinssicherheit. „Größere Anstiege auf 5 Prozent oder da­rüber hinaus sehen wir aber auf absehbare Zeit nicht.“ Wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden, sei durch die Turbulenzen am Finanzmarkt aber noch schwieriger vorherzusagen als früher.

Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierungen des Internetvergleichsportals Check24, rechnet auch mit etwas höheren Bauzinsen. „In den vergangenen Wochen ha­ben viele Banken ihre Baufinanzierungszinsen gesenkt“, sagte er auf Anfrage. Er weist darauf hin, dass die zehnjährige Bundesanleihe wieder auf 2,49 Prozent gestiegen sei, da sich der Bankenmarkt beruhigt habe. Infolgedessen seien auch die Zinsen für Baufinanzierungen in der vergangenen Woche leicht um 10 bis 20 Basispunkte gestiegen. „Kurzfristig wer­den die Zinsen voraussichtlich erst einmal auf dem aktuellen Niveau verharren“, sagte Foitzik. „In den kommenden Monaten wird der Zinssatz durch weitere Zinserhöhungen der EZB wieder Richtung 4 Prozent oder sogar darüber hinaus gehen.“