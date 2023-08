Aktualisiert am

Wohnen in Pirna

Wohnen in Pirna :

Wohnen in Pirna : Die ostdeutsche Provinz lockt immer öfter

Blick zum Markt: In Pirna und anderen ostdeutschen Orten werden wieder Wohnungen gebaut. Bild: Picture Alliance

Magdeburg zieht eine teure Chipfabrik an – und viele Investitionen in Immobilien. Chancen bieten sich im Osten mehrfach wie in Pirna, Gera oder Grimma.