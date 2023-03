Hydraulischer Abgleich : „Hier schlummert ein riesiges Potential“

Sie arbeiten als Dienstleister daran, den Energieverbrauch in Gebäuden zu senken. Warum ist ein hydraulischer Abgleich dafür wichtig?

Ein hydraulischer Abgleich ist einer der einfachsten und schnellsten Wege, Energie zu sparen, Heizkosten zu senken und das Klima zu schützen. Damit sind Einsparungen von 20 bis 30 Prozent möglich. Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland laut IEA Energieeffizienz-Report bei der Heizeffizienz von Wohngebäuden unter dem Durchschnitt. Derzeit laufen in rund 80 Prozent aller Wohnungen in Deutschland die Heizungsanlagen an bis zu 200 Tagen im Jahr mit mehr Leistung als nötig – und das jeweils 24 Stunden am Tag. Ein guter hydraulischer Abgleich erlaubt oft eine Senkung der Vorlauftemperatur und macht den kompletten Umstieg auf die Versorgung mit Wärmepumpensystemen erst möglich. Oft ist es sogar so, dass die Behaglichkeit in den Wohnungen steigt, weil über- und unterversorgte Räume der Vergangenheit angehören.