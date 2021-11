Kolumne Hütten und Paläste : Wo die glücklichen Käufer wohnen

Häuselbauer wie frisch gebackene Käufer einer Eigentumswohnung fühlen sich in der Regel wie Glückspilze. Entsprechend lässt, wer sich eine Immobilie zulegt, meist die Korken knallen. Das passende Objekt ist gefunden, die Finanzierung steht, darauf ein Schaumgetränk! Schließlich erfüllt sich mit dem Kauf eines Eigenheims für die meisten ein Traum. Egal ob maßgeschneidertes Architektenhaus, Fertighaus, Penthouse oder doch nur 3-Zimmer-Küche-Bad auf 70 Quadratmetern inklusive Minibalkon, das eine wie das andere muss man sich erst mal leisten können, auch wenn die Zinsen nach wie vor niedrig sind. Zumal das Angebot vielerorts nicht üppig ist, schon gar nicht in der Großstadt.

Die Käufer haben also Grund zum Strahlen, und weil wir uns im Selfie-Zeitalter befinden, wird die Kamera aufs lachende Gesicht gehalten, um den Schnappschuss vom Vertragsabschluss anschließend mit Mama, Papa, Tante Anni und Freund Max zu teilen. Wenn nicht gar mit aller Welt via Instagram, versehen mit #hauskauf, #firsttimehomebuyer, #newhome oder so.

Hamburg, Paris, Sydney? Von wegen!

Fotos, die zeigen, wie glückliche Immobilienerwerber und Bauherren aussehen, gibt es auf Instagram millionenfach und aus allen Teilen der Welt. Man könnte meinen, dass vor allem jene besonders freudig dreinblicken, die in einer der schönsten Städte der Welt kaufen. In Hamburg zum Beispiel. Oder in Paris. Oder Sydney, das soll ja auch toll sein. Von wegen. Nach menschlichen Maßstäben betrachtet, mag es danach aussehen, nicht so, wenn Künstliche Intelligenz (KI) die Fotos analysiert. Die lässt sich nichts vormachen.

So hat der britische Hypothekenberater mit dem schlichten Namen Online Mortgage Advisor mehr als 300.000 mit Geotags versehene Fotos mithilfe eines Gesichtserkennungstools untersucht, um die Orte mit den glücklichsten Immobilienkäufern zu ermitteln. Siehe da, im globalen Top-20-Ranking gehen die Spitzenplätze an Barcelona, Florenz und das südkoreanische Ulsan. Interessanterweise ist Islamabad in Pakistan auf Platz sieben gelandet. Dagegen hat es sowohl für unsere Perle an der Alster als auch die Stadt der Liebe und Sydney nur zu einer herausragenden Position auf der Negativliste gereicht. Wie das? Laut KI-Analyse sind hingegen zwei andere deutsche Großstädte nicht nur im nationalen Vergleich wahre Käufer-Glücksorte: Berlin und Frankfurt.

Man meint ja, inzwischen sei es in beiden Städten fast unmöglich, noch etwas zu finden. Vielleicht ist genau deshalb die Laune besonders gut. Ob aber die Strahlemänner und -frauen wissen, dass zumindest die Preise in Frankfurt den Mieten enteilt sind? Womöglich freuen sie sich so, weil ihnen das vollkommen egal ist. Na, dann Prost!