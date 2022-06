Hongkong nach der Pandemie : Wie ein teurer Häusermarkt verfällt

Als Hongkong jüngst einen neuen Regierungschef bekam, den vorherigen Polizeibeamten und neuen „Chief Executive Officer“ John Lee, da waren sich die Kommentatoren einig: Dass die Zentralregierung in Peking seit der Übergabe der Insel an China vor fast genau 25 Jahren nun zum ersten Mal einen Mann zu ihrem Hongkonger Statthalter mache, der nicht der Geschäftswelt oder der Verwaltungselite entstammt, mache klar: Um Wirtschaft gehe es in dem von früheren, langen Demokratieprotesten erschütterten Finanzzentrum nur noch am Rande.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

Tatsächlich sprach John Lee nach seiner „Wahl“, bei der er die Stimmen der von Peking handverlesenen stimmberechtigten Wahlleute erhielt, vor allem von der „nationalen Sicherheit“, die in Hongkong aufrechterhalten werden müsste – ein Verweis auf ein vor zwei Jahren erlassenes Gesetz, unter dessen Deckmantel so gut wie jede oppositionelle Stimme in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verhaftet und mundtot gemacht worden ist.