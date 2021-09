Gerade in der Pandemie hat sich die Digitalisierung des Landes noch einmal beschleunigt. Aber wer eine neue Wohnung sucht, macht das nicht sehr viel anders als in den vergangenen Jahrzehnten. Zwar stehen die meisten Angebote heute im Internet und nicht mehr in der Tageszeitung. Aber wenn der Preis stimmt, verlassen sich die meisten Käufer vor allem auf ihr Bauchgefühl, ob die neue Immobilie zur Lebenssituation passt. Wissen über das Wohnumfeld stammen vom Makler, dem Verkäufer oder Bekannten, die schon in der Gegend leben. Systematisch erfasst und aufbereitet werden diese Informationen nicht. In den USA ist das anders. Die Immobilienportale unterfüttern ihre Angebote mit vielen weiteren Informationen rund ums Haus. Ist die Gegend sicher? Das lässt sich anhand von Daten aus Polizeiberichten herauslesen, die eingespeist werden. Gibt es in der Umgebung gute Schulen? Entsprechende Rankings sind nur einen Klick entfernt.

Yashar Moradi ist überzeugt, dass es auch in Deutschland in diese Richtung geht. „In Zukunft werden Käufern und Mietern sehr viel mehr Daten zur Immobilie und deren Umfeld zur Verfügung stehen“, sagt der Geschäftsführer des Start-ups Scoperty. Dadurch könnten die Menschen gezieltere Entscheidungen treffen.

Wer heute in eine neue Stadt oder auch nur ein neues Viertel zieht, muss sich alle Informationen, die nicht direkt die Wohnung betreffen, selbst zusammensuchen. Wie hoch ist die Lärmbelästigung? Wie gut ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel? Sind Schulen und Kindergärten in der Nähe? Für viele Menschen sind diese Informationen aber mindestens ebenso so wichtig, wie die Frage, ob die Wohnung fünf Quadratmeter mehr oder weniger misst oder die Miete hundert Euro teurer oder billiger ist. „Dabei sind all diese Daten schon jetzt verfügbar und lassen sich miteinander kombinieren und personalisieren“, sagt Moradi. Denn nicht für jeden, der nach einer Immobilie sucht, sind dieselben Informationen relevant. Während die Familie sich eher für die Versorgung mit Kitas interessiert, will der Single vielleicht lieber wissen, wie hoch die Kneipendichte ist.

Falls für Sie günstige Preise und schnelles Internet bei der Wohnungssuche zählen: Viel Spaß beim Entdecken, wo in Ihrer Region beides zusammenkommt: