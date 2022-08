S chöne Baugrundstücke sind selten, vor allem in der Stadt. Die meisten suchen ewig, meist erfolglos. Silvio Mondello und Susanne Laqua dagegen hatten gar nicht daran gedacht, ihr Fachwerkhaus in Usingen zu verlassen, als ihnen eines Tages ein eingewachsenes Grundstück unverhofft zu Füßen lag.



Zu diesem Zeitpunkt schon jenseits der Fünfzig, sah sich der Geschäftsmann nicht als Bauherr und hätte die Chance wohl verstreichen lassen. Susanne Laqua jedoch fand: „Da müssen wir zugreifen.“ So einfach, wie ihnen die Parzelle auf der Gartenseite eines Mehrfamilienhauses in Bad Homburg zugefallen war, ging es allerdings nicht weiter. Die beiden merkten schnell, ein Bauplatz in zweiter Reihe hat seine Tücken. Dieser ganz besondere.