„Diese Versäumnisse verursachen Milliarden an unnötigen Heizkosten“

Energiesparen in Häusern : „Diese Versäumnisse verursachen Milliarden an unnötigen Heizkosten“

Geringe Sanierungsaktivität sorgt für sozialen Sprengstoff, warnt die Unternehmensinitiative Energieeffizienz DENEFF. Mieter in unsanierten Gebäuden würden höhere Energiekosten zehnmal härter treffen.

Schornsteine in Düsseldorf: Heizen wird teurer. Bild: dpa

Sie werben für mehr Energieeffizienz und leiten die gleichnamige Unternehmensinitiative. Wie wichtig ist dafür die Immobilienbranche?

Sehr wichtig, denn in Gebäuden wird mehr als ein Drittel der Endenergie in Deutschland verbraucht. Die Treibhausgasziele können nur erreicht werden, wenn es gelingt, diesen Energiebedarf zu halbieren, um ihn dann sicher, sauber und bezahlbar mit erneuerbaren Energien decken zu können. Die Immobilienbranche als Eigentümer von vielen Wohn- und Gewerbeimmobilien muss jetzt über die dafür notwendigen Investitionen entscheiden, also konkret über energetische Modernisierungen.

Wie lässt sich am schnellsten Energie in Gebäuden sparen?