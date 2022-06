Moderatorin Sabine Platz : Hobbygärtnerin aus Leidenschaft

Sie sind eine Spätberufene, was das Gärtnern betrifft?

Ja, das stimmt. Ich hatte zwar einen Garten, aber wir hatten keinen wirk­lichen Kontakt. Ich habe mir am Wo­chenende einen Liegestuhl hineingestellt, war aber in Gedanken meist ganz woanders. Aber dann habe ich für das Morgenmagazin eine Saison lang Gartenbeiträge gemacht. Danach war mir klar: Jetzt brennt Frau Platz für ihre neue Leidenschaft. Da war ich 40.

Wie hat die Leidenschaft Ihr Leben verändert?

Ich habe an jedem Blumenladen haltgemacht und an jedem Gartencenter, habe Gemüse angepflanzt, das vom Dreh übrig geblieben war. Ich habe Gartenzeitschriften gelesen und immer mehr recherchiert. Da erwachte etwas in mir, das im Grunde schon immer da war. Ich erinnerte mich an Kindheitstage, wo ich Kastanien im Park aufgesammelt und eingepflanzt habe. Jetzt kam es mit Macht. Ich ging auf einmal mit anderen Augen durchs Leben. Auch wenn ich erst nur Quatsch gemacht habe, die Rose neben die Hortensie gesetzt und zwei Salatköpfe dazwischen: Plötzlich hatten wir Kontakt, mein Garten und ich.

Am Anfang war das Chaos?

Anfangs wusste ich nichts und habe es mir peu à peu erarbeitet. Meine sehr gartenaffine Großmutter war gerade gestorben, und ich habe es bereut, dass ich mir nicht ihre Kenntnis abgeholt habe. Ich muss immer daran denken, was sie für großartigen Phlox in ihrem Garten hatte. Auch bei meiner Arbeit treffe ich großartige Expertinnen und Experten, deren Wissen ich aufsauge. Ein bisschen was davon landet in meinen Filmen, das Gros ist in meinem Kopf und Herzen gespeichert, wird nach Hause getragen und umgesetzt.

Was war der wertvollste Tipp bisher?

Seit vielen Jahren ziehe ich Tomaten. Anfang des Jahres war ich in einer Biogärtnerei im Allgäu, wo ich unfassbar viel über die Aussaat gelernt habe. Tomaten bloß nicht warm auf der Fensterbank vorziehen! Die Samen kommen in die Erde und werden dann genau drei Tage warm gestellt, egal ob hell oder dunkel. Dann stellt man sie kühl, so um die zehn bis zwölf Grad, und vor allem hell. So wachsen sie langsamer, bleiben schön kompakt und kräftig. Das kann nicht sein, dachte ich, jetzt mache ich seit 15 bis 20 Jahren Tomaten und nun so etwas. Ich bin dankbar für den Tipp, gerade bei der Sorte, die ich jetzt ziehe.

Was ist das für eine Tomate?

Eine rumänische Fleischtomate. Siebenbürger Sachsen wissen genau, welche Sorte ich meine. Meine Großmutter war Siebenbürger Sächsin und hat ihr Leben lang diese Tomaten gezogen. Ein Stück Heimat in Deutschland. Als wir meine Oma beerdigt haben, war ich zum letzten Mal in ihrem Garten. Da waren die Tomaten in kleinen Töpfen. Ich war hochschwanger, hatte zwar schon einen Garten, habe sie aber stehen gelassen. Das war mein größter Fehler. Ich habe es oft bereut, als ich mit dem Gärtnern begann. Über meine Oma habe ich in meinem Buch geschrieben, und inzwischen haben mir Menschen, die die Geschichte gelesen haben, Saatgut zukommen lassen. Toll, oder?

Nach gut zehn Jahren: Läuft alles perfekt im Garten?

Natürlich nicht. Gärtnern ist ein Kampf wider die Natur. Der Garten bringt dir bei, dass er immer siegen wird. Nichtsdestotrotz hast du auf dem Weg immer wieder kleine Erfolge. Wenn das Ge­müsebeet mal wieder nicht so geworden ist wie geplant, wächst an anderer Stelle etwas heran, das du gar nicht so auf dem Zettel hattest. Der Garten zeigt dir: Komm, dieses Bonbonchen schiebe ich dir rüber. Diese kleinen Freuden ma­chen das Gärtnern aus. Man muss allerdings offen dafür sein. Menschen, die zu sehr vom Erfolg getrieben sind und sich selbst ins Zentrum stellen, verlieren komplett den Blick dafür. Hin und wieder passiert mir das auch.

Ist es nicht frustrierend, wenn mal wieder alles anders kommt als geplant?

Nur ganz kurz. Ich bin auch mal sauer, aber nach fünf Minuten überwältigt mich die Lust, und ich fange wieder an. Ich gebe mich nicht geschlagen. Selbst wenn man viele, viele Jahre gärtnert, hat man immer noch das Ge­fühl, ganz am Anfang zu stehen. Bei jedem anderen Hobby würde man doch längst aufgeben. Wenn ich seit zehn Jahren Tennis spielen und den Ball immer noch nicht übers Netz bekommen würde, hätte ich mir längst was anderes gesucht. Das ist das Erstaunliche beim Gärtnern. Jedes Jahr denkt man: Diesmal rocke ich es!

Gibt es etwas, das einfach nicht klappen will?

Klar! Seit Jahren versuche ich, ein Staudenbeet anzulegen, das die ganze Saison über blüht. Es liegt im Halbschatten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass talentierte Gärtner das hinbekommen würden. Aber mir gelingt es einfach nicht. Da ge­be ich langsam auf. Mit der Unterpflanzung von Hortensien kämpfe ich auch. Was geht da, was den Boden gut dicht macht? Ich habe Brunnera probiert, aber es kommt nur die Hälfte von dem wieder, was ich letztes Jahr ge­pflanzt habe. Und mein Vorgarten ist völlig durchmoost.

Die wichtigste Erkenntnis für Sie?

Die Menschen, die ich für meine Rubrik treffe, ob englischer Staudengärtner oder Orchideenzüchterin, sind eine bestimmte Spezies. Mir ist inzwischen klar, wa­rum. Wenn du dich regelmäßig im Garten aufhältst und den Komposthaufen umgräbst, dann wirst du demütig. Du erkennst: Wir alle sind selber nichts weiter als Kompost, und dort landen wir auch alle. Das klingt hobbyphilosophisch, aber es ist ja tatsächlich genau das. Die Natur kreiert Neues aus dem Alten. Beim Gärtnern wird dir die eigene Endlichkeit bewusst. Dann betrachtest du auch das Hier und Jetzt ganz anders und konzentrierst dich darauf. Wer gärtnert, bekommt einen anderen Blick für das Gegenüber, wird respektvoller. Würden wir alle mehr gärtnern, gäbe es keine Kriege auf dieser Welt.