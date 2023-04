Herr Groebner, haben Sie einen Talisman?

Judith Lembke Redakteurin im Ressort „Wohnen“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Ja, einen Komboloi. Das ist eine Art Rosenkranz aus Griechenland. Meiner ist mir vor vielen Jahren auf einem Flohmarkt in Boston zugeflogen und begleitet mich seitdem. Ich weiß nicht genau, warum.

Ist es das Aussehen des Talismans, das sie anzieht?

Es ist die Haptik. Die Steine sind aus Bergkristall, er hat ein angenehmes Gewicht, und man kann mit ihm in der Hosentasche herumspielen. In Griechenland sieht man oft alte Männer damit im Café sitzen. Sehr viele Leute in sehr vielen Ländern tragen aus ganz unterschiedlichen Gründen solche Glücksbringer aus beweglichen Perlen an einer Schnur. In katholischen Ländern ist es der Rosenkranz, im Islam die Gebetskette Misbaha oder Tasbih, und Serben und Bulgaren haben einen Brojanica.