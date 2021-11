Herbstzeit : Was jetzt im Garten zu tun ist

Ernten

In manchen Gärten ist noch mehr los als gedacht. Letzte Äpfel und Quitten hängen an den Zweigen, auch beim Fallobst unter den Bäumen gibt es viele Früchte, die sich verwenden lassen. Mispeln und Schlehen werden in ein paar Wochen reif. Sie enthalten Gerbstoffe, die nach und nach abgebaut werden. Der erste Frost beschleunigt den Prozess. Auch eine Menge Gemüse hält winterliche Temperaturen aus und bleibt noch draußen. Feldsalat und Radicchio, Rosen- und Grünkohl zum Beispiel werden nach Bedarf geerntet, Mangold und Rote Bete ebenso. Lauch, Pastinaken und Knollensellerie sollten dagegen eingelagert werden, ehe es eisig wird. Farbtupfer kommen von unermüdlichen Ringelblumen, Tagetes und der Kapuzinerkresse, die schön bleibt bis zur ersten frostigen Nacht. Sie sind zu schade zum Pflücken, denn in der warmen Wohnung ist ihre Blüte schnell dahin. Wenn das Gemüsebeet schon seit Wochen leer ist, wäre nun ein guter Zeitpunkt zu überlegen, was man im kommenden Herbst dort ernten möchte.

Säen

Wenn das Laub fällt und die Stauden trocken werden, scheint gar nicht die richtige Zeit für Aussaat. Aber auch in der Natur fallen im Herbst Samen zu Boden. Manche keimen schnell und überdauern den Winter als robuste Jungpflanze, andere wiederum benötigen den Kältereiz und sprießen dann, wenn es wieder wärmer wird. Zu den Kaltkeimern gehören zum Beispiel Stockrosen und Akelei. Wer sie selber ziehen möchte, kann noch vor dem ersten Frost die Samen direkt ins Beet geben. Dabei aber großzügig vorgehen, denn die kommenden Monate überleben längst nicht alle. Keimen werden die Körnchen, die nicht zu nass oder zu trocken liegen oder gar von Tieren gefressen werden. Ein sichererer Platz sind Gewächshaus oder Frühbeet. Hier kann noch Winterpostelein gesät werden, der auch bei niedrigen Temperaturen heranwächst. Auch unempfindliche Rucola- und Spinatsorten sind einen Versuch wert, und selbst manche Erbsen keimen noch – geerntet werden in ein paar Wochen die frischen Sprossen. Einjähriger Rittersporn oder Phlox treiben, wenn sie jetzt in Töpfe gesät und draußen gelassen werden, im nächsten Jahr Blüten.