Hausverwalter im Gespräch : „Man kriegt drastisch eindeutige Angebote“

In Deutschland ist der Wohnungsmarkt vielerorts sehr angespannt. Um eine Wohnung zu bekommen, ziehen Bewerber manchmal alle Register. Bild: dpa

Herr Leister, in Ihrer Garage türmen sich Hunderte schwarze, mit Erde gefüllte Blumentöpfe, dazu 22 Säcke mit dem Aufdruck „Phantastik“. Sind Sie so ein passionierter Gärtner?

Es handelt sich um rund 400 Kunststofftöpfe, gefüllt mit feinster Blumenerde. Sie stammen aus einer Wohnung, in der eine illegale Hanfplantage betrieben wurde. Um die Wohnung zu renovieren und weitervermieten zu können, musste die Erde schnell irgendwohin. Darum ist die hier geparkt.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Das hört sich nach Glasscherbenviertel an. Wo lag denn diese Wohnung?

In einer ganz normalen Straße am nördlichen Stadtrand von Aachen im vierten Dachgeschoss eines Vierfamilienhauses. Das Haus ist niedrigpreisig, aber bürgerlich.