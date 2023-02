Der Verkauf von Wohnungen und Häusern ist kein Selbstläufer mehr. Wer jetzt seine Immobilien ver­äußern will, muss sich auf ganz an­dere Bedingungen einstellen als noch vor wenigen Monaten. Um an eine begehrte Immobilie zu kommen, haben Käufer viel mitgemacht, denn auf dem Häusermarkt hatten die Anbieter das Sagen, zumindest in den be­liebten Lagen: Besichtigen durfte nur, wer eine Finanzierungsbestätigung der Bank vorweisen konnte, in Bieterverfahren haben sich die Interessenten gegenseitig hochgeboten, und die Preise gingen sowieso stets nach oben.

Judith Lembke Redakteurin im Ressort „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Doch seitdem die Bauzinsen im vergangenen Jahr auch einen Sprung nach oben gemacht haben, sind die Käufer zu­rückhaltend. Die Preise sind erstmals seit Jahren wieder gesunken. Die vorläufigen Zahlen der Gutachterausschüsse, die auf den tatsächlich gezahlten Preisen beruhen, zeigen einen Bruch zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr: Nach dem Sommer sind die Preise gefallen, vor al­lem in den besonders teuren Städten München, Frankfurt und Hamburg.

Das spiegeln auch die Angebotspreise. Das Immobilienportal Immoscout 24 hat deutliche Korrekturen bei Eigentumswohnungen in Neubau und Bestand im vierten Quartal festgestellt. Auch die Preise für Einfamilienhäuser sind gesunken. Das hat Folgen für die Verkäufer., die sich auf die neue Marktsituation einstellen müssen.

Wann soll ich verkaufen?

„Lieber jetzt als später“, sagt Sebastian Eraghi, Deutschlandchef des Schweizer Maklers Neho. Nach seiner Beobachtung sind die Preise im vergangenen Halbjahr um durchschnittlich 10 Prozent gefallen. Zudem habe sich die Vermarktungszeit erhöht. „Ich rechne da­mit, dass die Preise bis zum Sommer noch einmal um 10 Prozent sinken. Dann bewegt sich der Markt mit den ge­stiegenen Zinsen wieder in ein Gleich­gewicht“, sagt der Makler. Allerdings sei der Rückgang nicht überall gleich: In den begehrten Innenstadtlagen der Groß- und Unistädte, wo Wohnraum weiter knapp ist, können Käufer nicht so sehr auf Nachlässe spekulieren wie am Rand. „Die Mikrolage und der Zustand des Objekts werden wichtiger. Die Käufer schauen genauer hin.“

Peter Burk rät hingegen dazu, jetzt nichts zu überstürzen. „Die Preisnachlässe mussten vor allem Verkäufer mit Zeitdruck gewähren“ sagt der Immobilienfachmann vom Institut Bauen und Wohnen, der für die Verbraucherzen­trale einen Ratgeber zum Immobilienverkauf verfasst hat. Wer nicht unter Zeitdruck stehe, überwintere mit seiner Immobilie die unsichere Marktlage. Auch die Entwickler warteten lieber ab und stoppten bei den hohen Baukosten ihre Projekte, anstatt mit den Preisen he­runterzugehen. „Damit die Preise in der Breite abstürzen, braucht es ganz andere Marktbrüche als die gestiegenen Bauzinsen“, sagt Burk.

Zudem gibt er zu bedenken, dass der fallende Verkaufspreis nicht das Einzige ist, was am Vermögen nagt. „Wer keine Folgeinvestition im Blick hat, sollte nicht überstürzt verkaufen. Bei einer Inflation von 6 oder mehr Prozent droht sonst ein realer Vermögensverlust.“ Auch von sogenannten Teilverkäufen rät er dringend ab. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Hauseigentümer, die einen Teil ihrer Immobilie veräußern, aber trotzdem darin wohnen bleiben können. „Diese Modelle sind wirtschaftlich und rechtlich zweifelhaft“, sagt Burk.

Wie ermittle ich den Wert?

Auf kostenlose Angebote im Internet, die einen Preis ausspucken, nachdem der potentielle Verkäufer ein paar Werte eingetragen hat, sollte man nicht vertrauen – da sind sich beide Experten einig. „Die Preise sind dort meistens zu hoch“, sagt Eraghi. Dort würden schließlich Angebotspreise miteinander verglichen und keine notariell beurkundeten. Außerdem bildeten die Zahlen die Vergangenheit ab, die neuesten Preisabschläge seien nicht eingerechnet. Der Makler hat festgestellt, dass die meisten Verkäufer den Zustand ihrer Immobilie zudem falsch einschätzen – tendenziell zu gut. Eraghi rät, in den Onlineportalen vergleichbare Objekte zu beobachten.

Wie teuer sind sie? Wie lange stehen sie dort schon? Oft geben die Fotos von außen Aufschluss darüber, wie lange das Objekt schon an­geboten wird: Wenn im Spätsommer ein schneebedecktes Dach gezeigt wird, handelt es sich wahrscheinlich um einen La­denhüter. Als akzeptable Vermarktungszeit nennt Eraghi drei bis sechs Monate. Er rät Verkäufern davon ab, den Preis un­realistisch hoch anzusetzen. „Die In­teressenten bekommen mit, wenn ein Haus zu lange steht und der Preis ge­senkt wird und fragen sich automatisch, was mit dem Haus nicht stimmt. Lieber auf ein Bieterverfahren setzen, wenn es mehrere Interessenten gibt“, empfiehlt der Makler.