Aktualisiert am

Ein Neubaugebiet in Duisburg Bild: Picture Alliance

Es werden immer weniger neue Wohnungen gebaut. Denn die erzielbaren Mieten sind zu gering, um die seit Jahren steigenden Herstellungskosten noch zu decken. Streng genommen ist das schon länger so. Es fiel nur lange Zeit nicht auf, weil die Niedrigzinsen die Misere verschleiert hatten. Gleichzeitig steigt die Nachfrage in den beliebten Städten und deren Umland. Die Ursachen sind Zuwanderung aus dem Ausland, die Rückkehr der Familien in die Städte sowie die andauernde Landflucht junger Menschen – Letzteres mittlerweile etwas abgeschwächt. Im Ergebnis werden Wohnungen vielerorts noch knapper und Mieten weiter kräftig steigen.

Das hört sich nach einem guten Zeitpunkt zum Wohnungskauf an. In der Tat spricht derzeit einiges dafür, und mehr als noch im vergangenen Jahr. Wie immer muss dabei zwischen Kapitalanlegern und Selbstnutzern unterschieden werden. Für beide gilt: Der Gewinn liegt im Einkaufspreis. Der ist seit dem vergangenen Jahr nicht nur gesunken, sondern vor allem ist er seit Langem mal wieder verhandelbar.