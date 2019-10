Der Wohn-Knigge : Schuhterror im Hausflur

Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit acht Parteien. Was ich wirklich hasse: In den Fluren stehen vor jeder Haustür die ausgelatschten Turnschuhe und Birkenstocks der Nachbarn, manchmal mit getragenen Socken. Dazu Roller und Regenschirme. Bei diesem Anblick bekomme ich die Krise. Aber offenbar bin ich die Einzige im Haus, die das stört. Was soll ich tun?

Mieten Sie ein Haus. Mit einer Bösen-Hexen-Hecke drum herum. Drei Meter hoch. Ziehen Sie in eine Einsiedlerhöhle, um die nur barfuß laufende Füchse schleichen. Oder sammeln Sie am Abend alle Nachbarsschuhe ein, und schmeißen Sie sie in hohem Bogen in den Müll. Egal, für was Sie sich entscheiden: Ich bin dabei! Auch in der Einsiedlerhöhle.