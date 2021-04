Grüner Wohnen : Wir Flächenfresser

Das frei stehende Einfamilienhaus mit Garten, die offen geschnittene Loftwohnung in der Stadt, geräumig mit ganz viel Platz – so stellen sich die meisten wohl ihre Traumimmobilie vor. Dieser Wunsch mag nicht für alle in Erfüllung gehen. Dennoch steigt die Wohnfläche pro Kopf seit Jahrzehnten an, auch wenn die höheren Mieten in den Metropolen den Trend etwas bremsen.

Im Jahr 2019 wohnten die Deutschen im Schnitt auf 47 Quadratmetern, 1991 waren es noch 35 Quadratmeter. Mit steigendem Wohlstand wollen viele gehobener, und das heißt oft größer, wohnen. Ehepaare bleiben in ihren Häusern, wenn die Kinder ausziehen oder der Partner stirbt, Singlehaushalte nehmen zu, die viel Fläche verbrauchen, weil sie Küche und Bad allein benutzen – das sind einige der Gründe.