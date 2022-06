Bild: Hersteller

Effizient und umweltschonend: Dieses Bett lässt sich für Kinder bis zu zehn Jahren nutzen.

Kinderbett: Mitwachsen wie im Schlaf

Ob von den Eltern initiiert oder vom Kind selbst entschieden – irgendwann ist der Tag gekommen, da zieht es ins eigene Zimmer, ins eigene Bett. Schön, wenn das Kinderbett dann möglichst lange nutzbar ist, denn das schont Ressourcen und den Geldbeutel. Neue Standards in puncto Langlebigkeit setzt das Modell Minimalmaxi von Wilja aus nachhaltigem Birkenholz. Es lässt sich vom Beistell- zum Gitter- und Kinder- bis zum Juniorbett umbauen und so von Geburt bis zum zehnten Lebensjahr nutzen. Durch umlegbare Teile an Kopf- und Fußende wächst sogar die Matratze mit. Als Schreibtisch oder Sofa kann man es ebenfalls verwenden. Das Designkinderbett The Bed von Cucú für Kinder von null bis sechs Jahren kommt ohne Gitter aus. Der sanft geschwungene Holzkorpus schenkt Geborgenheit und kann dank Schaukelstopper schwingen oder ruhen. Die zwei halbkreisförmigen, seitlichen Öffnungen sind für Babys mit Textileinsätzen verschlossen. Nimmt der Bewegungsdrang zu, lassen sie sich halb oder vollständig öffnen, damit die kleinen Krabbler selbständig hinausklettern können.