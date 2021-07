Aktualisiert am

Rauch und Schall : Brandschutz in vielen Häusern nicht auf neuestem Stand

Kleiner Helfer, große Wirkung Bild: dpa

Rauchwarnmelder in Wohnungen sind in ganz Deutschland vorgeschrieben. Trotzdem fehlen die Lebensretter in vielen selbst genutzten Häusern – teilweise aus Unwissenheit. Mit modernen Rauchmeldern sollen Sicherheitslücken geschlossen werden.