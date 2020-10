Was den Entwurf der beiden norwegischen Designer Daniel Rybakken und Andreas Engesvik von den Klassikern unterscheidet? Auf jeden Fall der Komfort, denn es sitzt sich wirklich ziemlich bequem in den üppigen Polstern. Vor allem aber ist „Arbour Eco Sofa“, wie der Name schon verrät, in der drängenden Frage der Nachhaltigkeit auf der Höhe der Zeit. So sind alle Materialien Öko-zertifiziert. Entscheidender ist aber wohl die Konstruktion, denn die Polsterelemente werden nur lose auf den Rahmen gelegt und nicht fest damit verbunden, wie bei den meisten Sofas. So lässt es sich leichter reparieren und am Ende seines Lebens auch leichter entsorgen – falls es dazu überhaupt kommen sollte. Die meisten dänischen Mid-Century-Möbel werden schließlich bis heute geliebt und benutzt.