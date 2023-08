Radikale Intervention: In Waldlerhäusern lebten und arbeiteten – der Name verrät‘s – Menschen, die im und vom Wald lebten. Architekt Peter Haimerl rettete ein halb verfallenes Exemplar auf dem Schedlberg im bayerischen Wald, konservierte noch bestehende Bauteile und ergänzte sie mit brutalistisch anmutenden Betonblöcken. Bild: Edward Beierle

Die in schöner Regelmäßigkeit aufkommende Frage, wohin es denn dieses Jahr nun in den Urlaub geht, wird in der Regel nach festgelegten Kriterien beantwortet: Berge oder Meer? Ausland oder Inland? Ferienhaus oder All-inclusive-Anlage? Dass es möglich ist, auch andere Maßstäbe anzusetzen – nämlich Kirche oder Tiny House? Färberei oder Gefängnis? –, zeigt in besonders eindrücklicher Weise das Onlinenetzwerk Urlaubsarchitektur.de. Gegründet wurde es 2007 vom Architekten Jan Hamer, und weil die ausgewählten Schätze, die er auf seiner Seite versammelt, zu schön zum schnellen Durchklicken sind, bringt er mittlerweile regelmäßig Bücher heraus, die einige von ihnen vorstellen.

In diesem Jahr ist etwa ein Domizil im bayerischen Wald dabei, das in Architekturkreisen kein unbekanntes ist – die Tatsache, dass man darin Urlaub machen kann, dürfte allerdings nur den wenigsten geläufig sein. Die Rede ist vom „Denkerhaus“ des Architekten Peter Haimerl, der sich dem radikalen Bauen im Bestand verschrieben hat: Er transformierte ein altes Waldlerhaus aus dem Jahr 1839 in ein skulpturales Statement. Behutsam arbeitete er den fragilen Zustand des schon halb zerfallenen Holzblockbaus mit Granitsockel heraus und füllte die Leerräume der maroden Struktur mit Betonbarren unterschiedlicher Länge, die das Haus nun umborden und wieder bewohnbar machen. Den Innenraum beließ er roh und ursprünglich.

Nicht minder verwunschen kommt das „Château de Sibra“ am Rand der Pyrenäen daher, mit dem sich ein Pariser Ehepaar vor 150 Jahren ein Stück Arkadien erschloss. Oder das Projekt „In den Söllen“ – das erste Ferienhaus des Berliner Architekten Thomas Kröger, mit einer offenen Wohnhalle aus lehmverputzten Wänden (und einem Kamin, natürlich), das selbst für eingefleischte Berliner Uckermark-Pilger noch Neuland sein dürfte.

Wen es in wärmere Gefilde zieht, findet am Gardasee sein Glück in der „Casa Salvati“. Das Architektenhaus aus dem Jahr 1972 ist nahezu unverändert erhalten geblieben und wurde 2019 von seinen neuen Eigentümern mit viel Fingerspitzengefühl renoviert, damit man dort, wie sie sagen, „einen Großteil des Tages vertrödeln“ kann. Das Küchenmodell wurde sogar mal im ­Moma gezeigt.

Das Buch enthält viele dieser gedankenverlorenen Orte. Zum Beispiel auch das Ferienhaus „Black Aurora Nook“ auf Austvågøya, der größten und nördlichsten Insel der Lofoten. Auch wenn die Natur mit ihren steilen Felsen und tiefen Fjorden dort zu Recht die erste Geige spielt und sich das Interieur aus unbehandeltem Holz vornehm zurückhält, ist das Haus mit seiner simplen Silhouette ein Erlebnis für sich: Seine Kubatur besteht aus zwei entgegengesetzten Baukörpern mit Pultdach, deren unterschiedliche Deckenhöhen von zwei bis fünfeinhalb Metern ein fast cineastisches Raumgefühl erzeugen.

Es sind Häuser wie diese, die in diesem Bildband versammelt sind. Gemacht von Menschen mit einem gut austarierten Gespür für den Genius Loci, gemacht für Menschen, die dieses Feingefühl zu schätzen wissen.

Das Buch „Orte & Visionen“, herausgegeben von Jan Hamer, ist kürzlich bei Edition Urlaubsarchitektur erschienen.