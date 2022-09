Erdton im Trend : So glänzt Braun

Er könne gar nicht vorgeben, Farben gegenüber unvoreingenommen zu sein, soll der legendäre englische Premier Winston Churchill einmal gesagt haben. Mit den hellen, strahlenden Farben frohlocke er, für die „armen Brauntöne“ hingegen empfinde er aufrichtiges Mitleid.

Es ist seltsam: Wir sind umgeben von Brauntönen, sie begegnen uns in Erde und Holz, in Kaffee- und Kakaobohnen, in Brot und Nüssen, in Kastanien und Tannenzapfen, bei Rehen und Teddybären. Backsteine changieren in Brauntönen, Reetdächer auch, Parkbänke oft. Die am häufigsten vorkommende Augenfarbe der Welt ist Braun, bei den Haarfarben verweist nur Schwarz die Farbe auf den zweiten Platz. Dennoch hatte sie lange ein durchwachsenes Image, belegte bei Umfragen zu den beliebtesten Farben stets einen der hinteren Plätze. Erst Anfang des Jahres gab das Kraftfahrt-Bundesamt bekannt, dass 2021 gerade einmal 18.332 neu zugelassene Wagen mit brauner Lackierung auf die Straße kamen – im Gegensatz zu jeweils mehr als einer halben Million Wagen mit weißer oder schwarzer Lackierung.