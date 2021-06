Nachhaltige Möbel : Tischbein mit Fußabdruck

Aktualisiert am

Es ist kompliziert! Wer schon einmal versucht hat, beim Kauf von Lebensmitteln oder Bekleidung auf Nachhaltigkeit zu achten, kennt die Widersprüche. Manches, was gut klingt, stellt sich im Nachhinein als schädlich heraus. Und umgekehrt. Die schlechte Nachricht: Beim Möbelkauf ist es nicht einfacher. Aber es hilft nichts, wir als Käuferinnen und Käufer tragen Mitverantwortung. Was also sind verlässliche Anhaltspunkte für umweltverträgliches Mobiliar?

Die Londoner Agentur Dodds & Shute hat im vergangenen Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht für die Möbelbranche veröffentlich, um Antworten auf diese Frage zu finden. Die Agentur unterstützt Architekten bei der Beschaffung von Möbeln für ihre Projekte. Für den Bericht hat Dodds & Shute Daten von zahlreichen europäischen Möbelherstellern verglichen und unter verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien bewertet. Das Fazit: Es gibt einige grundlegende Anforderungen, die jedes Produkt erfüllen sollte. Das Holz eines Möbelstücks etwa sollte nur aus zertifiziertem Anbau stammen, Labels wie FSC oder PEFC garantieren das. Kunststoff, zum Beispiel für Sitzschalen oder Outdoormöbel, sollte nicht neu hergestellt, sondern aus Abfällen recycelt werden. Bei Aluminium, das häufig für Stuhl- und Tischgestelle verwendet wird, kommt es ebenfalls auf einen möglichst hohen Recyclinganteil an. Vermieden werden sollte Chrombeschichtung – Verchromen ist ein besonders umweltschädliches Verfahren.