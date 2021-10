Resteverwertung

Was tun mit den Überresten aus der Produktion? Eine Frage, die sich immer mehr Designerinnen, Designer und Unternehmen stellen. Die Antwort der dänischen Textilmarke Care by me: als Füllung verwenden! Was immer übrig bleibt an Garnresten in den Strickwerkstätten von Care by me in Kathmandu, wird gesammelt, um damit die neue Tagesdecke „Waste quilt“ zu füllen. Die Marke lässt in Nepal Heimtextilien und Bekleidung stricken und weben, dabei kommen auch lokal gewonnene Rohstoffe wie Kaschmir und Schafwolle zum Einsatz. Die Hülle von „Waste quilt“ besteht aus reinem Leinen und wird per Hand abgesteppt.