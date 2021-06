E verloh ist nur wenige Kilometer hinter der hannoverschen Stadtgrenze und trotzdem kein Vorort, sondern ein Dorf. Vielleicht hat das mit dem Benther Berg zu tun, der entschieden die Grenze zwischen Stadt und Land zieht. Vielleicht liegt es an den alten Fachwerkhöfen oder dem weiten Blick über die Felder, hinter denen sich nur der Wald erhebt. Bestimmt liegt es an der Kindergruppe, die dem Besucher auf Rollern, Fahr- und Laufrädern entgegensaust und sich so frei auf Straße, Feld und im Wald bewegt, wie es nur auf dem Land möglich ist.



Ihr inoffizielles Hauptquartier hat die Rollerbande im Garten der Wohnscheune bezogen. Inmitten neuer Fachwerkhäuser steht das Holzhaus mit einer Selbstverständlichkeit, als habe es schon immer dort gestanden und früher als Lager für die umliegenden Häuser gedient, bis es zum Wohnhaus einer Patchworkfamilie wurde.